Muravera, i carabinieri identificano gli autori di due truffe online

Denunciate tre persone di Foggia e Reggio Calabria

MURAVERA. I carabinieri delle stazioni di Muravera e Nuraminis sono riusciti ad identificare gli autori di due distinte truffe on-line messe a segno ai danni di due incauti acquirenti: un ventenne del paese del Sarrabus e un cinquantaquattrenne del paese del Basso Campidano. Il primo ha accreditato su una carta Postepay centoquaranta euro per l’acquisto di una “consolle playstation 4”, messa in vendita su un noto portale di annunci on-line; il secondo ha accreditato sempre su una carta Postepay settecento euro per l’acquisto di un autocarro messo in vendita nello stesso sito on-line. Entrambi, non avendo ricevuto quanto ordinato, nonostante avessero pagato quanto convenuto, si sono recati nelle caserme dei rispettivi comuni di residenza per presentare una circostanziata denuncia. I militari delle due stazioni dopo certosine indagini sono riusciti ad identificare i lestofanti, tutti con dei precedenti di polizia, che sono stati denunciati a piede libero per truffa. Nel primo caso è un quarantottenne di Cerignola in provincia di Foggia, nel secondo caso un ventunenne di Polistena e un ventottenne di Cinquefrondi, due comuni in provincia di Reggio Calabria. (Gian Carlo Bulla)