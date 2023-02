Muravera, "giovanissimi incivili gettano rifiuti, sporcano e bestemmiano dalla mattina alla sera"

Giovanissimi “incivili e ineducati, gettano rifiuti in terra, sporcano e bestemmiano dalla mattina alla sera”: la segnalazione giunge da un abitante del luogo, A.P., che per motivi di sicurezza preferisce non rendere nota la sua identità. Con immagini eloquenti racconta l’ennesimo episodio accaduto due giorni fa in un distributore automatico di cibi e bevande: l’immondizia è gettata ovunque tranne che nei cestini. “Vi comportate così anche a casa vostra? E non parliamo del linguaggio che viene usato: bestemmie a non finire, urla e schiamazzi. Spero che le autorità competenti possano prendere in mano la situazione e redarguire chi compie queste azioni. Non è assolutamente la prima volta, bensì l’ennesima che si ripete, pressoché, ogni giorno”.

I protagonisti sarebbero ragazzini, tutti di età giovanissima, che, una volta radunati trascorrerebbero il tempo anche in maniera irrispettosa verso il bene comune. Situazioni, purtroppo, oramai, molto frequenti che è bene, però, sottolineare anche per mettere in guardia i genitori che, magari, sono all’oscuro del comportamento dei propri figli una volta che escono da casa.