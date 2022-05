MURAVERA. Festa grande a Feraxi, località turistica del comune di Muravera, nella costa sud orientale, per il centocinquesimo compleanno di Maria Murgia. L’ultracentenaria ultimogenita dei quattro figli di Enrica Sestu, casalinga, e Antonio, pastore, è nata a Muravera il 29 maggio 1917, di martedì, il giorno in cui la chiesa cattolica venera San Massimino vescovo. Nonna Maria non è andata a scuola. Riesce tuttavia a scrivere, leggere, anche se stentatamente, e a fare di conto. Ha imparato da adulta. La neo centenaria ha avuto una infanzia non troppo felice. All’età di dieci anni, infatti, è rimasta orfana di entrambi i genitori. A prendersi cura di lei è stata Angelina, la maggiore delle due sorelle. Dall’età della prima adolescenza e sino al giorno del matrimonio ha fatto la collaboratrice domestica.

“Dopo un breve fidanzamento- racconta- mi sono sposata il 1 giugno 1936, 3 giorni dopo aver compiuto 19 anni, con Amedeo Utzeri, che faceva il minatore. Il matrimonio è stato celebrato a Muravera nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari da don Antonio Vargiu, sacerdote originario di Ballao”. Nonna Maria ha messo al mondo nove figli dei quali solo 5 sono ancora in vita: Giulia, Paolo, Elferio, Giorgio, Raffaele. “Angelo, Enrica, Giovanni e Elena, purtroppo, sono morti prematuramente – afferma- Ho provato un profondo dolore”. Maria Utzeri ha vissuto prevalentemente a Feraxi, una delle ex borgate agropastorali del comune di Muravera, oggi rinomata località turistica della costa sud orientale. Alcuni anni fa, in seguito alla frattura del femore, si è trasferita a vivere a Muravera a casa del figlio Elferio. Non appena si è quasi del tutto ristabilita, però, è voluta ritornare a Feraxi, nella sua vecchia casa di via Del Daino. Attualmente vive insieme al figlio Giorgio e al nipote Valerio che amorevolmente si prendono cura di lei.

"Nel corso della mia lunga vita ho lavorato tantissimo, non mi sono mai risparmiata. Per incrementare le magre entrate familiari ho anche fatto la bracciante agricola per conto di terzi. Non riesco ad adattarmi alla vita sedentaria di oggi. Purtroppo non sono più in condizioni di poter lavorare come una volta, di rendermi utile. Me ne rammarico. Ho sempre detestato l’ozio”. Tzia Maria comincia a risentire il peso degli anni. Vede e sente poco e cammina aiutandosi con il deambulatore. L'ultra centenaria ha 18 nipoti e 10 pronipoti. “Sono desiderosa di conoscere il più piccolo dei miei pronipoti, Noa, che ha cinque anni e vive in Portogallo. Dovrebbe venire ad agosto insieme al padre Gianluca e alla madre”. Nonna Maria ha gradito la visita della vice sindaco Cristiana Sogliano che le ha donato un mazzo di fiori e le ha esternato gli auguri a nome di tutta la comunità muraverese”. (Gian Carlo Bulla)