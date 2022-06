MURAVERA. Brutta avventura a lieto fine per una giovane coppia di turisti tedeschi e della loro bambina di 5 anni. I tre mentre effettuavano una escursione a piedi con l’intento di raggiungere il faro di Capo Ferrato hanno abbandonato la strada sterrata e hanno imboccato un sentiero impervio che conduce alla scogliera ammaliati dalla bellezza del paesaggio. Avevano intenzione di fare un bagno ristoratore. Purtroppo non essendo pratici dei luoghi si sono smarriti. Avevano inoltre delle calzature non adatte e pertanto trovavano difficoltà a camminare. Preoccupatissimi e in preda al panico dopo aver girato a vuoto hanno informato di essersi smarriti la struttura turistica dove alloggiano che ha provveduto ad allertare il 1530 e il 115.

Le centrali operative della capitaneria di Porto di Cagliari e dei vigili del fuoco hanno immediatamente attivato le ricerche via terra e via mare che sono state coordinate dalla centrale operativa della guardia costiera di Cagliari. Le ricerche sono state indirizzate nella scogliera che si trova sotto il faro di capo Ferrato. I tre turisti sono stati avvistati da Christian Barthelmess, uno dei volontari della sezione del Sarrabus della società nazionale di salvamento salpato a bordo di un gommone dallo stabilimento balneare "Le Ginestre" di Costa Rei che ha dato le indicazioni esatte del luogo dove si trovavano al collega Giovanni Olivieri che ha effettuato le ricerche via terra. E’ stato quest’ultimo a raggiungerli e a riportarli sani e salvi nel luogo dove avevano parcheggiato l’auto. Alle ricerche hanno partecipato anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito. (Gian Carlo Bulla)