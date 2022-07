Muravera, 36enne denunciato per detenzione illegale di marijuana.

Nella serata del 13 luglio, a Muravera, in via Roma, i Carabinieri del NOR della Compagnia di San Vito hanno proceduto alla perquisizione di un 36enne del luogo, disoccupato e con pregiudizi di polizia. All’atto del controllo l’uomo è stato trovato in possesso di gr. 2,3 di sostanza stupefacente tipo marijuana. Durante la perquisizione estesa al domicilio dell’uomo sono stati rinvenuti ulteriori gr.100 di marijuana; automatico il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione illegale di sostanza stupefacente e il contestuale sequestro della marijuana posta a disposizione dell’A.G.

