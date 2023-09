Murales in Sardegna: un’emozionante galleria di quadri, a cielo aperto. Visitiamoli insieme

In Sardegna Dal muralismo sardo fino alla street art, l’arte nelle vie e nei paesi dell’Isola Dal 1968, l’anno della contestazione, col compianto artista Pinuccio Sciola protagonista delle prime esperienze in Sardegna, fino agli street artist di oggi come Blu, Ericailcane e Manu Invisible. Il muralismo nell’Isola è uno dei tratti più identitari in cui si riflettono storia, cultura e tradizioni ma anche protesta e voglia di sperimentare nuovi linguaggi. Non è dunque così difficile imbattersi in questi muri, pareti una volta ruvide e polverose, che invece ora vivono grazie alla creatività di chi ha fatto della Sardegna una grande tavolozza da colorare. E se si vuole conoscere l’Isola non solo per le sue coste, le sue splendide spiagge o per la sua natura selvaggia, ecco un itinerario lungo la tradizione del muralismo sardo alla scoperta di queste suggestive “gallerie a cielo aperto”.

La storia dei murales in Sardegna nasce in un piccolo centro della campagna campidanese, San Sperate , al quale poi man a mano in questa esperienza se ne unirono altri, dalla Barbagia, alla Planargia. Protagonista un gruppo di grandi artisti, in un momento storico preciso, il 1968, contrassegnato da fermento sociale e culturale. Un gruppo che “accese la scintilla” creativa. Primo fra tutti, Pinuccio Sciola: l’artista, dopo una serie di stimolanti viaggi in giro per l’Europa, coinvolse la comunità di San Sperate e, in concomitanza con la festa religiosa del Corpus Domini, insieme ai suoi amici, cominciò a ricoprire gli umili muri in ladiri (mattoni d’argilla cruda e paglia) con strati di calce. Davanti allo stupore dei compaesani, Sciola iniziò così la cosiddetta rivoluzione dei “muri bianchi” di San Sperate, dando il via a uno dei primi esempi d’arte ambientale in Italia. Arrivarono poi colori e disegni. Nacquero così i primi murales, molti dei quali riprendevano soggetti di carattere antropologico e politico. Il paese di San Sperate divenne ben presto un laboratorio di creazione e confronto, complice anche l’attenzione della stampa nazionale ed estera. Negli anni successivi arrivarono qui numerosi artisti, molti dei quali stranieri, che diedero il loro contributo dipingendo nuove opere dai soggetti più disparati. I primi a farlo, i protagonisti dell’arte sarda come Foiso Fois, Liliana Cano, Gaetano Brundu, Giovanni Thermes, Giorgio Princivalle, Nando Pintus e Franco Putzolu. Poi Rainer Pfnürr ed Elke Reuter dalla Germania, Meiner Jansen dall’Olanda, Otto Melcher dalla Svizzera e José Zuniga e Conrado Dominguez dal Messico. Ed è il Messico, patria originaria del muralismo moderno, che riveste un ruolo significativo in questa straordinaria avventura creativa che dura ancora oggi. Tuttora, camminare per le pittoresche vie di San Sperate, significa intraprendere un emozionante viaggio nel mondo dell’arte, un’immersione in un caleidoscopio di figure e colori. Centinaia di variopinti murales decorano i muri degli edifici facendone un museo a cielo aperto, o per meglio dire, un “Paese Museo”. Al muralismo sansperatino, volto principalmente al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle tradizioni popolari, si contrappone invece quello di Orgosolo. Il borgo è famoso per i suggestivi dipinti che adornano stradine e piazze, case del centro storico e facciate di nuovi edifici. Il primo murale venne firmato nel 1969 da Dioniso, collettivo di anarchici nato a Milano nel 1965. Ma è solo dal 1975 che vi è un importante sviluppo, ad opera del professore senese trapiantato in Sardegna, Francesco del Casino, affiancato da Diego Asproni, Pasquale Buesca e Vincenzo Floris e coadiuvato da scolaresche e abitanti: in tre anni si dipinsero oltre cento murales. A Orgosolo le opere d’arte assumono un carattere fortemente politico con tematiche legate alla disoccupazione, all’emigrazione, alle rivendicazioni sociali e a figure politiche come Emilio Lussu e Antonio Gramsci, ma anche letterarie come Grazia Deledda. Lo si potrebbe definire un atto di ribellione nei confronti dello Stato, esplicitato anche dall’uso di didascalie accanto alle immagini. In quest’ottica non si perde mai, però, il legame con il folklore.

Murale a Gonnosnò

Da Orgosolo, si procede nuovamente in direzione Sud, si raggiunge Villamar nella provincia del Medio Campidano: qui le pitture sui muri si diffusero a partire dal 1976 grazie a due esuli cileni Uriel Parvex e Alan Jofrè. Parvex diede vita alla Brigata Salvador Allende e, insieme al Gruppo Arte e Ambiente guidato da Antioco Cotza e al Gruppo artistico di Serramanna, divulgò l’attività muralista nella Marmilla e nel Medio Campidano. Sono una cinquantina i murales di Villamar, molti dei quali d’impronta cilena per le scelte cromatiche (con prevalenza di giallo, blu e magenta) e per l’impianto monumentale con le sue figure dagli spessi contorni. C’è poi Serramanna, che si trova a soli 30 chilometri da Villamar: il fenomeno dei murales prese piede negli anni Settanta per esprimere il disagio giovanile. Il paese si caratterizza per uno splendido murale con tema emigrazione realizzato nel 1979 dal gruppo di Ledda, Dessì, Putzolu e Arba dal titolo “Emigrazione è deportazione” e che racconta la necessità di emigrare per garantirsi un futuro. La memoria “viva” delle tradizioni caratterizza poi le opere dipinte sui muri di borghi immersi tra i vigneti di malvasia della Planargia. Troviamo Tinnura con i suoi 35 murales per 270 abitanti, ovvero la più alta concentrazione della Sardegna. Lungo le sue strade lastricate in trachite rossa, marmo e basalto, ci si imbatte in momenti di vita rurale e del piccolo borgo, ma anche nei malesseri e disagi della comunità ritratti dagli artisti Angelo Pilloni, Giambattista Loi, Francesco del Casino, Archimede Scarpa, Pina Monne e Fernando Mussone. Pina Monne ha dipinto anche i murales di Flussio, presenti nelle due piazze principali del paese; la muralista, originaria di Irgoli e che risiede proprio a Tinnura, ha ritratto soprattutto le donne sarde nell’atto di intrecciare i cestini, tipica arte di questo paese, e altre scene di vita paesana. Invece l’artista Ferando Mussone è presente anche in un altro piccolo centro, non lontano da Tinnura, Montresta: le sue opere sono di forte impatto emotivo per l’uso di fondi neri che lasciano spazio a scene di vendemmia, mietitura e raccolta delle olive. Più a Nord c’è Burgos , al centro del territorio storico del Goceano dove, tra il ciclo di murales realizzato da Toni Amos e alcuni allievi, si incrocia quello che è uno dei più grandi della Sardegna con un’estensione di trecentoventi metri quadri. Nell’opera vengono rappresentati figure e personaggi che hanno fatto la storia del famoso Castello di Burgos , come Gonario II di Torres, la regina Adelasia, Guglielmo di Massa, Costantino II, Ubaldo Visconti, Enzo di Svezia, Michele Zanche ed Eleonora di Arborea. Murales in Barbagia e nella Sardegna centrale vuol dire anche Loceri, Borore, Fonni, Irgoli , Mamoiada e Oliena . Vi si celebrano la quotidianità, momenti conviviali, bellezze del territorio, feste e maschere del carnevale. In particolare a Irgoli e Oliena la pittrice Liliana Cano nei suoi murales, da una parte mette a confronto vecchie e nuove generazioni e dall’altra funzioni religiose, perlopiù processioni e momenti di vita quotidiana, con personaggi in costume sardo. Un “ponte” tra passato e presente è raffigurato poi nei muri di Palau , di fronte al mare turchese della Gallura. Personaggi in abiti tradizionali e scene di vita contemporanea coesistono tra paesaggi e architetture senza tempo. Altri centri sardi dove si possono ammirare i murales ad esempio sono Suni , Fonni , e San Gavino .

Tornando invece nell’Oristanese, a Norbello , non si può non rimanere incantati dallo splendido murale dell’artista nicaraguense Leonel Cerrato che ritrae episodi attinenti alla scoperta dell’America. O ancora, a San Nicolò d’Arcidano, un paese museo a cielo aperto dove i murales sono espressione di valori artistici, sociali e culturali per tutta la comunità. L’ultimo, realizzato nel 2020, ritrae un pastore con lo sguardo fiero che vigila sul gregge realizzato dall’artista di Assemini Davide Pilloni, in arte Pils Bo Pili nato nell’ambito dell’iniziativa dell’amministrazione comunale con lo scopo di tener vivo il ricordo delle tradizioni. I murales di San Nicolò d’Arcidano sono stati menzionati nella guida “Muri di Sardegna – Luoghi e opere della Street art”, sempre per volontà della giunta comunale che ha aderito così al progetto presentato dall’associazione Territorio e Arte Sardegna (Asteras), che riguarda la realizzazione di un compendio sui murales e la street art in Sardegna. Alla fine degli anni Ottanta si parla di un declino del muralismo sardo. Si deve aspettare agli anni duemila per vedere diffondersi anche sull’Isola un nuovo fenomeno artistico: quello della street art. È ancora Pinuccio Sciola a capirne l’importanza e a voler mettere le basi per il superamento dell’accezione negativa nei confronti dei writer promuovendo il progetto Il Fiume dei Writers (2008). Si tratta di un workshop che ha consentito la riqualificazione dell’alveo di un canale in disuso (Rio Flumineddu) e il consolidamento del legame tra la comunità della zona e quella di San Sperate attraverso una riflessione sul muralismo da parte di 36 giovani artisti guidati dallo stesso Sciola. Il risultato è una creatura fantastica, ibrido antropomorfo dai lunghi tentacoli che unisce le due sponde per un totale di settanta metri. Nel 2011, l’amministrazione comunale di Sassari , invece, finanzia alcuni progetti di riqualificazione urbana delle zone periferiche della città, in particolare dei quartieri di Latte Dolce e Carbonazzi, tra cui Street Art 2011 e 2012, progetti ideati dal collettivo Alim(e)ntazione che hanno coinvolto Blu, artista bolognese, e Ericailcane, entrambi autori di una feroce denuncia nei confronti delle ancora numerose servitù militari in Sardegna, oltre agli interventi più astratti di Moneyless e Tellas. Del primo sono sue le mani e le provette che, enormi, troneggiano su una facciata laterale di un palazzone; provette con dentro missili, carri armati e pecore, mentre Ericailcane il grand topo avvolto in una banconota e il murale del 2014 con un grande volatile azzurro, a piena parete, che porta con sé una casa, “la casa è di chi la abita”. Street art significa anche innovamento culturale e strumento di educazione per le generazioni future, in questo ambito lavorano diversi artisti sull’Isola, dal già citato Tellas a La Fille Bertha, Andrea Casciu, Kiki Skipi (una delle sue opere è presente nella marina di Oristano , a Torre Grande, dal titolo “Face to face, sea mood”) e Hitnes.

Tra questi, il più noto è Manu Invisible. L’artista, nato a San Sperate, ha iniziato circa vent’anni fa la sua attività di artista di strada, dopo essersi diplomato al liceo artistico. Conosciuto da tutti per il suo stile e per come si presenta al pubblico: indossa sempre una maschera nera, simbolo chiave della sua arte e parte integrante del suo linguaggio. Come lui stesso racconta, la maschera la indossa dal 2016: “Un’esigenza frutto e conseguenza di un accanimento accusatorio per reati di imbrattamento, che è andato avanti per cinque lunghissimi anni”. In particolare quando realizzava i murales e le scritte sui cavalcavia della Statale 131. Le sue opere sono ovunque, sempre riconoscibili e molte di queste nate per il sociale, in collaborazione con le realtà locali e con i loro giovani. È il caso di Simaxis paese con il quale l’artista ha collaborato diverse volte. Nell’aprile 2019 ha realizzato “Legame”, il nome dell’opera, composta da una grande scritta e dai volti di una madre e di un bimbo che si poggiano l’uno sull’altra, impressa su un muro del Centro sociale di Simaxis. Fondamentale l’aiuto dei ragazzi della scuola secondaria del paese che hanno collaborato così con lo street writer alla realizzazione della significativa immagine. Stessa cosa è successa a dicembre 2021 con un altro murale, incentrato sul tema del dono, e dal titolo “Dare – Ricevere”, anche questo realizzato sulle pareti del centro sociale con l’aiuto degli studenti delle medie. Sempre nella provincia di Oristano, ci sono altri due murales, sempre realizzati dallo street writer sardo, stavolta sul tema della prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico: il primo a Gonnosnò e il secondo a Villa Verde .

Da segnalare, infine, il progetto dell’E-Distribuzione che trasforma le cabine elettriche in tele: noti writers e artisti di strada italiani portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle nostre infrastrutture elettriche e succede anche nei comuni della Sardegna. Ad esempio quella di Samugheo , realizzata dall’artista Mauro Patta nel quartiere “Sa Rughe ‘e linna” e che ha fatto uso dei colori e degli abiti tradizionali samughesi per adornare la cabina elettrica. O ancora, con il progetto “Cabine d’autore” del comune di Oristano, sempre, con E-Distribuzione e l’omaggio che quest’anno l’artista Fabio Figus (originario di Turri e autore di altri pregevoli murales in diversi comuni dell’Isola) ha riservato alla Sartiglia e ai due Gremi, quello dei contadini e dei falegnami nei murales che abbelliscono le due cabine elettriche presenti in città: una in via Cagliari, vicino al civico 43 e l’altra all’angolo tra via Cagliari e via Gennargentu. [In collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna]

Venerdì, 8 settembre 2023

Murales ad OrgosoloMurale ad AlesMurale a SimaxisLa cabina Enel a Samugheo

