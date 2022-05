Un murale. Ma anche tradizione, musica e un cortometraggio. A Orosei il progetto ManuInMusica: protagonista il writer Manu Invisible, autore dell'opera di street art all'insegna dell'inclusione. Coinvolte nella realizzazione circa duecento persone: studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale, i ragazzi di Speedy Sport e alcuni alunni della scuola civica di musica. Un'opera corale alla quale hanno partecipato anche molti giovani disabili. L'artista ha diretto il lavoro, ma ha anche dato consigli sulla tecnica pittorico-murale ripercorrendo le radici del movimento della Street Art.

Il progetto, patrocinato dalla Scuola Civica di Musica, era coordinato dalla responsabile del progetto Danela Contu, delegata alla Pubblica Istruzione di Orosei in collaborazione con la dirigente scolastica Pietrina Masuri. I musicisti che hanno curato la parte sonora hanno impegnato personalità di spicco della tradizione popolare sarda tra cui Orlando Mascia, Massimo Loriga, Pierpaolo e Ignazio Piredda, Giacomo Vardeu.

I maestri delle launeddas hanno realizzato la forgiatura e la finitura di "sas trumbas" con l'illustrazione del lavoro nel corso del suo processo produttivo. Grande importanza ha avuto l'armonica: i docenti hanno introdotto i partecipanti allo studio delle tecniche fondamentali per l'esecuzione dei balli sardi e della musica afro americana. Inoltre ampio spazio è stato dedicato all'organetto.

Fonte: Ansa Sardegna

