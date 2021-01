Mura, Pd, a Radio Casteddu: “Renzi ha sbagliato, ma non governerà con le destre populiste”

Romina Mura del PD a Radio Casteddu: “Sostengo la posizione del nostro segretario cioè che Renzi abbia sbagliato; credo che le motivazioni che lui ha addotto per giustificare lo strappo e il ritiro della delegazione di Italia Viva dal governo siano le motivazioni che avrebbero dovuto spingerlo a non fare questo passaggio, anche perché stasera sono arrivate una serie di aperture anche grazie al lavoro fatto dal Presidente della Repubblica e da noi.Noi siamo una forza di governo come Partito Democratico che ha accettato la sfida di fare un governo. Poi è arrivato il covid che ha sconvolto l’agenda politica così come la vita di tutti gli italiani. Siamo riusciti a portare i soldi dell’Europa e adesso l’idea di sciupare l’opportunità di spendere bene quei soldi mi preoccupa.Renzi ha dipinto il premier in maniera abbastanza forte però allo stesso tempo ha detto: vediamo cosa succederà. Non credo che ci siano molte alternative a questa maggioranza, lo stesso Renzi ha detto che il suo unico pregiudizio è fare un governo con le destre populiste”.Risentite qui l’intervista di Romina Mura del direttore Jacopo Norfo https://www.facebook.com/castedduonline/videos/2809628172698912/ e e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline

