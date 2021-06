Mura a Radio Casteddu: “Giù le tasse a chi fa più figli a Cagliari”

Ora occorre favorire un cambio di mentalità perché si rischia di vedere il bimbo come un costo, ma le famiglie devono guardare con fiducia perché il futuro porta speranza. A Cagliari gran parte di queste sono composte da una persona sola, pochissime quelle con almeno 4 figli. Bisogna sostenere chi tentenna per difficoltà economica e precarietà, anche con politiche strutturali che mettano la famiglia al primo posto e garantiscano servizi in grado di valorizzare e sostenere chi scommette sulla vita e contrasta il trend demografico negativo. Ora stiamo lavorando per il piano famiglia che prevede tariffe e tassazione ad hoc. Dobbiamo trovare le risorse. Servono ristoranti e musei con prezzi accessibili alle famiglie e in generale politiche che tengono conto dei carichi familiari”.

“Abbiamo portato a compimento la mozione sui giochi nei parchi, le inaugurazioni son tante e mettono insieme bimbi e anziani. Stiamo inoltre procedendo nel percorso per la certificazione del network Comune amico della famiglia. Anche grazie alle consulte, all’ufficio e allo sportello per le politiche familiari.

“E’ un risultato molto positivo, sono stati raggiunti gli obiettivi di mandato. Merito degli sforzi sull’ambito educativo e all’alto numero di bimbi che accedono ai servizi della prima infanzia. Ma tutta la città metropolitana vuole investire sulla famiglia e contrastare la crisi demografica”. Così Roberto Mura, vicesindaco della Città metropolitana commenta la classifica del Sole 24 Ore che ha messo Cagliari in cima alla classifica nazionale per i servizi ai più piccoli.

