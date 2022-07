Muore sull’ambulanza che si scontra con due auto, Quartu dice addio a Maria Mannai

Si chiamava Maria Mannai, aveva novantadue anni ed era di Quartu. La nonnina, vedova da qualche anno, si trovava a bordo di un’ambulanza del 118 ed era diretta all’ospedale. All’incrocio tra viale Europa e via Marconi, il mezzo di soccorso si è schiantato contro due automobili, una Peugeot 206 e una Nissan Qashqai. Il cuore dell’anziana si è fermato, sono gli stessi soccorritori, intervenuti per cercare di rianimarla, a confermare che il decesso non sia legato all’incidente. Si è trattato di una terribile coincidenza: sul posto sono intervenuti anche altri soccorritori, per dare man forte ai colleghi, ma ogni tentativo di strapparla alla morte si è rivelato inutile. I carabinieri hanno già avvisato i parenti dell’anziana.

Ferite lievi, fortunatamente, per i due automobilisti e solo tanto spavento per i soccorritori del 118.