Muore sul marciapiede, per una overdose di eroina

Cagliari

Quando sono arrivati i carabinieri era troppo tardi

Un uomo di 39, cagliaritano, con una lunga storia di tossicodipendenza alle spalle, è morto ieri notte per strada a Cagliari a causa di una overdose.

Intorno a mezzanotte una pattuglia di carabinieri ha notato in via La Nurra un corpo umano immobile, disteso sul marciapiede. Per il poveretto non c’era più nulla da fare.

Aveva ancora una siringa ancora infilata nel braccio sinistro e alcuni elementi facevano pensare chiaramente a una overdose, probabilmente di eroina.

L’ipotesi è stata confermata dal medico intervenuto con un’ambulanza del 118, che ha potuto solo constatare la morte.

Sabato, 16 settembre 2023

