Muore stroncato da un malore a 45 anni in viale Poetto, Cagliari dice addio a Sergio Manuella

È uscito dal lavoro e stava tornando a casa quando, in viale Poetto, è stato colto da un malore improvviso. Ha avuto solo il tempo di accostare la sua auto, Sergio Manuella, 45 anni, prima di morire: fatale, stando a quanto è emerso, un infarto. Prima alcuni passanti e un militare fuori servizio, poi i soccorritori del 118, hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma inutilmente. I carabinieri, intervenuti nel giro di pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è già stata restituita alla famiglia. Sergio Manuella era nato a Quartu Sant’Elena ma da tantissimo tempo viveva a Cagliari, in via Stampa, nel rione della Fonsarda. Il padre, Ettore, è morto tre anni fa ed era il fratello dell’avvocato Gianfranco Manuella, scomparso in circostanze misteriose nel 1981 e mai ritrovato. Sergio Manuella, due lauree, da anni lavorava a Marina Piccola, alla Motomar. “Era uno dei nostri amministrativi, si occupava di curare gli ormeggi delle barche e aveva progettato il software col quale monitoriamo tutti i posti barca. Un ragazzo intelligente, senza un nemico”, commenta, con la voce rotta dal pianto, Gianni Onorato. “È come se avessi perso un figlio”.