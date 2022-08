Si chiamava Simone Longu, avrebbe compiuto trentasei anni il prossimo dieci novembre, ed era conosciutissimo nel mondo della corsa di tutta la Sardegna, partendo dall’Asd Cagliari atletica leggera. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto sull’asse mediano. Longu era in sella al suo scooter quando, andando verso Quartu, stando ad una primissima ricostruzione, si è scontrato con la Ford Fiesta guidata da un uomo. Il 35enne ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro il guard rail centrale: impatto fatale, il centauro è morto sul colpo. I medici del 118 non hanno potuto fare nulla per rianimarlo, la polizia Locale ha finito di svolgere tutti gli accertamenti del caso. L’automobilista si è subito fermato e, sottoposto all’alcoltest, è risultato negativo. Simone Longu, quando non era impegnato con corsa e running, lavorava in una ditta specializzata nel confezionamento di panini e tramezzini. Nato e cresciuto nella zona di via della Pineta, su Facebook ci sono tante fotografie di lui mentre corre, taglia traguardi e alza al cielo medaglie e coppe. Lascia la madre e la fidanzata: una famiglia già colpita, qualche mese fa, da un altro lutto. Il padre di Simone Longu, infatti, era mancato dopo una lunga malattia.

Choc nel mondo della corsa. Andrea Culeddu, direttore tecnico dell’Asd Cagliari atletica leggera, non smette di piangere: “Simone era con noi anche ieri. Un ragazzo d’oro, sempre disponibile. Stavamo organizzando una festa a sorpresa per un nostro compagno di squadra prossimo alla pensione. Era appassionato, tantissimo, della corsa, sempre in prima linea nell’organizzazione di gare e competizioni. Perdiamo un amico, un fratello. Siamo tutti sconvolti”.

L'articolo Muore in moto sull’asse mediano, mondo della corsa sotto choc a Cagliari per Simone Longu proviene da Casteddu On line.