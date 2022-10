Muore in casa a 29 anni, choc a Quartu e nei gruppi folk per Stefania Mulana

Lacrime e choc a Quartu per la morte di una ventinovenne. Stefania Mulana se n’è andata all’improvviso qualche ora fa, in casa. Tra le anime principali della Pro Loco quartese, per tanto tempo ha collaborato partecipando a sfilate ed eventi, curando nei minimi dettagli l’organizzazione di tanti appuntamenti in piazza. Era una delle ballerine principali del gruppo folk diretto, da qualche mese, da Stefano Lai. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici di Stefania, increduli e commossi per la sua prematura scomparsa. Lascia la madre Elena Spano, il padre Gianni, un fratello e una sorella, Andrea e Ilaria. È proprio il numero uno della Pro Loco, Stefano Lai, a ricordarla in modo molto nitido: “Eravamo cari amici, Stefania nella vita si occupava di pulizie e assistenza. Ho sentito i suoi genitori, è morta all’improvviso ieri sera a casa. Stava bene, ci eravamo sentiti anche ieri mattina ed era quella di sempre, è una tragedia. Se ne va un pezzo importante d nostro gruppo folk e una giovane sempre sorridente e di compagnia”. Anche da altri gruppi folk quartesi, negli ultimi minuti, sono arrivati, su Facebook, commenti di cordoglio.