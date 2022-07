Muore il leader dei Camaleonti, addio al cantante Tonino Cripezzi: trovato senza vita in hotel. Ieri sera l’ultimo concerto, poi con ogni probabilità un malore fatale: fan in lacrime per l’addio al big di una storica band italiana, da decenni in tour per tutta la nazione. La tragica scoperta è avvenuta questa mattina, ieri i Camaleonti si erano esibiti a Pescara. L’uomo aveva 76 anni, qualche anno fa aveva già avuto problemi di salute. Red Canzian dei Pooh lo ricorda così: “Tonino, il cantante dei Camaleonti, è morto stanotte, nel sonno, dopo un concerto a Pescara. Una voce riconoscibile e dolce… da ragazzo facevo “L’ora dell’amore”, cercando di imitare il suo particolare vibrato. Un uomo buono che con le sue canzoni ha saputo far sognare (e innamorare) noi ragazzi di allora. Un abbraccio alla famiglia e ai ragazzi della band”.

