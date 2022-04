Se n’è andato a due settimane esatte di distanza dal figlio, stroncato da un infarto durante una partita di calcetto.

Mario Deidda, 78 anni, è morto: quindici giorni fa aveva dovuto vivere il dramma della perdita del suo Fabio, morto ad appena 46 anni. Nato a Castiadas ma conosciutissimo a Cagliari, dove aveva fondato e diretto “Gustidea”, la pizzeria-paninoteca di via XX Settembre, insieme alla sua compagna, Dorina.

Sono stati gli stessi parenti di Mario a dare la tragica notizia su Facebook, dove campeggia già il necrologio: la moglie Marisa, la figlia Francesca con Sandro, ovviamente Dorina con la piccola Elisa e tutti i familiari sono addolorati.

Due lutti in meno di un mese, un padre che ha dovuto vivere il dramma di sopravvivere al figlio e che si è spento a pochi giorni di distanza.

I funerali saranno domani, mercoledì 20 aprile, alle sedici nella parrocchia di San Giovanni Battista a Castiadas.

“Ciao papà, salutami Fabio”, scrive su Facebook la figlia Francesca. “Ciao papà, sono distrutta al pensiero che anche tu sei lassù nel cielo. Papà, ora Fabio non è più solo, ora siete i nostri angeli”, aggiunge Dorina.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail