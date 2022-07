Muore di tumore a Cagliari a 68 anni: “Tac mai fatta per colpa del Covid, mamma poteva curarsi a Milano”

Se n’è andata in un letto dell’Hospice di via Jenner a Cagliari, Pierangela Argiolas. Era ricoverata lì da quattro giorni, dopo aver girato più ospedali: “Policlinico di Monserrato e Oncologico”. Un tumore al pancreas si è rivelato tanto rapido quanto fatale. La donna, ex badante, molto conosciuta a Monserrato ma anche a Elmas e nel rione di Cagliari di Mulinu Becciu, lascia due figlie, un figlio, un compagno e una sorella. È proprio lei, Rita Argiolas, a piangerla con disperazione, tanta disperazione, legata a un groviglio di situazioni che, a detta sua, avrebbero irrimediabilmente compromesso una ipotetica guarigione: “Pierangela sarebbe dovuta partire al San Raffaele di Milano per farsi curare, il prossimo ventotto luglio. La morte, purtroppo, è arrivata prima. Avrebbe dovuto subire, qualche mese fa, un intervento. Ma senza la Tac è stato impossibile, ed è stata rinviata più volte. Una volta perché aveva il potassio basso, l’altra perché era positiva al Coronavirus. Purtroppo, anche il virus ha ritardato una possibile scoperta, per tempo, della metastasi, emersa invece meno di un mese fa. E, inoltrerò si è fermata al terzo ciclo di chemio, senza la possibilità di iniziare con il quarto”. Molto addolorata anche una delle figlie, Ilenia Piras: “Mamma non ha potuto fare la Tac perché aveva il Covid, abbiamo saputo troppo tardi della sua metastasi. Dovrò vedermi con il mio avvocato per spiegargli alla perfezione, nei dettagli, tutto ciò che è successo a mamma nel suo ultimo anno di vita, ora sono ancora molto scossa per la sua morte”. Il funerale di Pierangela Argiolas sarà dopodomani, mercoledì 27 luglio, alle 15, al Santissimo Redentore di Monserrato.