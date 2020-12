Muore di tumore a 30 anni a Cagliari, gli amici: “Raccolta fondi in memoria di Elena Mascia”

È morta a soli 30 anni, stroncata in poco tempo da un tumore. Il dramma di Elena Mascia, avvenuto lo scorso venticinque novembre, ha gettato nello choc e nea disperazione i suoi tanti amici di Cagliari e tutta la comunità di Ortueri, suo paese natale. Lavoratrice all’aeroporto di Elmas e nel settore della moda e dello spettacolo, la giovane si era spenta all’ospedale. Adesso, i suoi amici hanno deciso di organizzare una raccolta fondi in sua memoria. Con un appello pubblicato su Facebook, la richiesta è di spedire soldi all’Airc, la fondazione che si occupa della ricerca sul cancro. “Solo la ricerca può migliorare la vita di tante persone, troppo spesso spezzata da questa malattia, tanto atroce quanto imprevedibile. Ci teniamo a fare la nostra parte”, scrivono gli amici, “affinché questi tragici eventi colpiscano sempre meno persone e la scienza possa trovare sempre più cure e aiuti in questo campo. Vorremo poter augurare a tante persone di guarire per poter stare con i propri affetti, lavorare e godersi la vita, mangiare buon cibo, viaggiare, trasmettere un sorriso, insomma, fare le cose che più piacevano ad Elena”.

“Apriamo quindi oggi una raccolta fondi che avrà scadenza il 19 aprile 2021, data in cui la nostra amica avrebbe compiuto 31 anni.

Non si può morire a 30 anni per una malattia che ha ancora troppi punti di domanda e che colpisce così tante persone ogni anno. Aiutateci ad aiutare la ricerca: donate all’Airc, associazione italiana per la ricerca sul cancro. Di seguito gli estremi per il bonifico: c/c bancario intestato a: FONDAZIONE AIRC presso: BANCO DI SARDEGNA – FILIALE VIALE BONARIA, CAGLIARI – Iban: IT88 G010 1504 8000 0000 0025 867 – Causale: Donazione in memoria di Elena Mascia, da parte di (tuo nome). Per conteggiare quanto abbiamo raccolto con la nostra buona causa, vi chiediamo gentilmente di inserire nella causale “in memoria di Elena Mascia” e se volete da parte di (inserite il vostro nome) oppure potete donare in forma anonima”. Un’iniziativa che trova la sponsorizzazione e la vicinanza anche dell’amministrazione comunale di Ortueri, guidata dal sindaco Francesco Carta: “Sosteniamo attivamente la raccolta fondi destinata all’Airc-Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro promossa dalle amiche di Elena, la nostra giovane concittadina tragicamente venuta a mancare il 25 novembre”. Ecco il link: https://fb.me/e/4akKSrcV8

L'articolo Muore di tumore a 30 anni a Cagliari, gli amici: “Raccolta fondi in memoria di Elena Mascia” proviene da Casteddu On line.