Un malore, è questa la pista principale seguita dai carabinieri, intervenuti sulla circonvallazione di Maracalagonis per l’incidente costato la vita a un 86enne del paese, Antonio Cocco. Sarto in gioventù, poi il trasferimento a Torino e i trentacinque anni di lavoro come operaio nella Fiat. Tre figli, uno morto qualche anno fa, una moglie, scomparsa nel 2000: una vita normale, come quella di tante altre persone, stroncata mentre era al volante della sua Fiat Uno. Nell’impatto frontale è rimasto ferito un 37enne di Quartu, Bruno Di Iorio: non si trova in pericolo di vita, come ha confermato nell’intervista rilasciata al nostro giornale ( qui ). Uno dei figli di Antonio Cocco, Marco, 56 anni, è tornato da Torino in fretta e in furia appena ha ricevuto la tragica notizia: “Il magistrato ci ha già riconsegnato la salma. Papà ha fatto il sarto, da giovane, poi ha deciso di venire a vivere proprio a Torino e ha fatto, per decenni, l’operaio”. Dove? “Nella Fiat”. Appena raggiunta l’età della pensione, ha deciso di fare l’emigrato di ritorno, andando a vivere nella sua casa di via Cagliari, a Maracalagonis: “Dove c’è anche la sua sartoria, anche se da pensionato non ha più esercitato”. Un figlio morto qualche anno fa, un’altra figlia che vive in Giappone e una moglie, persa nel 2000.