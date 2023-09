Muore a 41 anni in Sardegna accanto alla compagna in un b&b: Davide Dati stroncato da un malore

È morto nel sonno durante le sue vacanze in Sardegna insieme alla fidanzata. Davide Dati aveva quarantuno anni, era un commesso e viveva a Massa Carrara. Si trovava in un b&b di San Teodoro: è stata la donna, la mattina di lunedì 4 settembre, a cercare di svegliarlo, senza riuscirsi. Ha subito dato l’allarme e nella struttura ricettiva sono arrivati i medici del 118: ogni tentativo di rianimarlo, però, è stato vano. Malore improvviso, Dati è stato stroncato da un infarto. Come riporta anche il nostro giornale partner La Nazione, la morte sarebbe ad imputare a cause naturali: il quarantunenne era uno sportivo, appassionato di viaggi, calcio e motori. E c’è chi l’ha descritto come uno sportivo in piena forma fisica.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri. La procura di Nuoro, su ordine del magistrato di turno, ha comunque disposto l’autopsia.