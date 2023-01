Lascia una compagna, Giulia, e un bambino di appena tre anni. Addolorato il sindaco di Orani, Marco Ziranu, che ha ricevuto la terribile notizia dai carabinieri: “Angelo era il titolare di un’azienda di recupero di automobili, aveva il suo carro attrezzi personale. Aveva preso un finanziamento pubblico per iniziare quest’attività lavorativa, era da sempre appassionato di macchine da corsa. Siamo distrutti, la nostra comunità perde un ragazzo buono e un grande lavoratore. Come sindaco, e a nome di tutta l’amministrazione comunale, siamo vicini alla sua famiglia”.

Una giovane vita spezzata e una famiglia distrutta. Angelo Pinna, nato il 30 marzo del 1985, residente ad Orani: è lui la vittima del terribile incidente avvenuto sulla Ss 554 a Monserrato. La notizia del decesso è già arrivata in paese e la famiglia è stata avvisata dalle forze dell’ordine. Un incidente pauroso: Pinna è rimasto incastrato a bordo di una Volkswagen Golf guidata da un’altro uomo ed è morto sul colpo. Il corpo è stato estratto a fatica dai Vigili del fuoco. All’ospedale, trasportati dalle ambulanze della onlus Lamarck, sono finiti il guidatore e un altro automobilista. Un incidente a catena, forse è stato fatale un tamponamento: due le auto coinvolte, più un fugone. Lo schianto è avvenuto nel tratto della 554 tra il semaforo per il cimitero di Monserrato e il ponte strallato intitolato ad Emanuela Loi. I carabinieri della compagnia di Quartu, insieme alla polizia Locale monserratina, hanno eseguito i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del terribile incidente. Pinna, stando a quanto si apprende, si trovava nella zona di Cagliari per motivi di lavoro.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail