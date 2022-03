Muore a 29 anni dopo una lunga malattia, Sarroch in lacrime per il pallavolista Federico Fabbio

Lacrime e choc a Sarroch per la morte, ad appena 29 anni, di Federico Fabbio. Pallavolista, originario del Lazio (Viterbo) stava lottando contro un neuroblastoma. Negli ultimi anni aveva militato anche nella Polisportiva Volley 2005 di Sarroch. Da un anno e mezzo stava lottando contro un neuroblastoma che, nonostante le cure e le terapie, non gli ha lasciato scampo. “Notizia peggiore non poteva esserci£, così si legge in un comunicato della Junior Volley Civita Castellana. “Da ieri sera Federico Fabbio, centrale, non c’è più. Sappiamo che ha combattuto fino all’ultimo, anche contro un male così grande, con il coraggio un leone. Ed è così che vogliamo ricordarlo. Tutta la società si stringe intorno al dolore immenso della famiglia e delle persone a lui vicine. Ciao Fede, continueremo a fare il tifo per te, ovunque tu sia”.La polisportiva sarrochese pubblica una grande foto che mostra Federico Fabbio sorridente e, a contorno, un messaggio: “Ciao Fede, riposa in pace”. Lacrime anche a Sant’Antioco, da parte della VBA Olimpia: “Ciao Federico! Se n’è andato dopo una lunga battaglia Federico Fabbio, negli ultimi mesi era tornato in campo, mostrando a tutti che nonostante la malattia la passione per il nostro sport superava tutto! La società si unisce al cordoglio della famiglia di Federico e a tutti i suoi amici e compagni di squadra”.