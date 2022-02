Muore a 28 anni Chiara Manca, lacrime anche a Cagliari: “Se n’è andato un angelo”

“Oggi se n’è andato un angelo”. Ha le lacrime agli occhi Angelo Cerina, “papà” dello stabilimento balneare cagliaritano Il Lido, nel ricordare Chiara Manca. Aveva solo 28 anni, era un’estetista molto nota a Cagliari e nella zona di Pula, soprattutto al Forte Village. Lì, insieme a Cerina ha lavorato “per otto anni sino a cinque stagioni fa, in un periodo bellissimo e ricco di soddisfazioni”. Era nata a Magomadas, nell’Oristanese, Chiara Manca. Un brutto male contro il quale stava lottando da tempo se l’è portata via qualche ora fa. Su Facebook in tanti la piangono, sia sotto il post di Cerina sia sotto quello di qualche sua collega: lacrime che arrivano addirittura dalla Scozia, dove la giovane estetista sarda si era fatta notare per la sua professionalità, sia tra le sue colleghe straniere sia tra i tanti clienti.Domani, sabato 19 febbraio, l’ultimo saluto nella chiesa di Magomadas: alle 11:30 è previsto il funerale.