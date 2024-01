Muore a 27 anni per una meningite fulminante

Tragedia a Grosseto. Un ragazzo veneto di soli 27 anni è morto all’ospedale Misericordia della città Toscana a causa di una meningite fulminante. A darne oggi la notizia è la stampa locale, che racconta come il giovane fosse prima andato all’ospedale di Massa e poi è stato subito trasferito a Grosseto a causa delle sue condizioni di salute già molto serie.

Il 27 enne si trovava in Toscana in vacanza con la sua fidanzata, ma dopo alcuni giorni ha iniziato a non sentirsi bene. La situazione si è aggravata sempre di più fino a una sepsi. A nulla sono servite le cure nel reparto di rianimazione di Grosseto, e il giovane è deceduto il 30 dicembre.