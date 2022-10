Muore a 25 anni durante il cesareo, lacrime per Giovanna Satta: “Tragedia inspiegabile”

Padru è una comunità sotto choc per la morte di Giovanna Satta, la mamma di 25 anni al sesto mese di gravidanza deceduta nella notte nelle cliniche di San Pietro a Sassari. La bambina è stata salvata dai medici, nulla da fare per la madre. L’ospedale ha aperto un’indagine interna. La venticinquenne era già mamma di due bimbe di 3 e cinque anni, si era sposata pochi mesi fa e viveva in un appartamento al centro del paesino sardo. La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la comunità. Il sindaco Antonello Idini è quasi senza parole: “È un dramma, una tragedia inspiegabile, perdiamo una giovane mamma. Avevo celebrato il matrimonio tra lei e Stefano solo pochi mesi fa, erano felici e raggianti. Oggi, invece, regna la tristezza e la commozione. Staremo vicini e aiuteremo, anche economicamente, il padre, disoccupato, che dovrà occuparsi di due bimbe piccole. Tutto il paese si stringe attorno a loro”, prosegue il primo cittadino.

Don Michelino Vincis, parroco di Padru, invita tutti alla preghiera: “Siamo sconvolti e senza parole, affidiamoci al Signore e preghiamo per l’anima di Giovanna, una ragazza giovane, già mamma, che era benvoluta da tutto il paese”.