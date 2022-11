Muoiono, i bellissimi pavoni di Monte Urpinu: dopo diversi decessi i veterinari cercano le cause

Morti alcuni pavoni nel parco di Monte Urpinu, il Comune cerca di correre ai ripari.

A seguito della morte concomitante di alcuni pavoni ospitati presso il Parco di Monte Urpinu, il veterinario comunale ha avviato la procedura prevista, avvisando il competente settore veterinario dell’ASL e l’istituto zoo-profilattico, consegnando a quest’ultimo le carcasse degli animali per le analisi autoptiche.

Non appena saranno disponibili i referti e saranno stabilite le cause delle morti, verranno adottate le appropriate misure sanitarie e di profilassi a tutela della fauna avicola del Parco.