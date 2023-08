Multe: nell’Oristanese nel 2022 sono stati incassati 850mila euro

Oristano

Analisi di Facile.it e Assicurazione.it

Con 852mila euro, la provincia di Oristano è la terza in Sardegna per gli incassi relativi alle multe nel 2022. Il dato emerge da un’analisi realizzata da Facile.it e Assicurazione.it, sulla base dei ricavi delle multe per le violazioni del Codice della Strada dei capoluogo di provincia sarde.

Dalla stessa analisi, gli automobilisti più indisciplinati della Sardegna sono i cagliaritani, seguiti da sassaresi e, appunto, dagli oristanesi.

Cagliari, con quasi 4,4 milioni di euro, è risultato essere il comune che, nel 2022, ha incassato nell’Isola più proventi dalle multe. Sassari si è fermato a un milione. Chiudono Nuoro (con quasi 301mila euro) e Carbonia (poco meno di 120mila).

Rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione la classifica sarda cambia, anche se non per la prima posizione.

In testa si posiziona sempre Cagliari, dove la “spesa pro capite” è stata di 37 euro. Seguono gli automobilisti oristanesi con 34 euro, i sassaresi (11 euro) e i nuoresi (10 euro). Ancora una volta, chiude la classifica Carbonia, dove la “multa pro capite” è stata pari a soli 6 euro.

Limitando l’analisi ai soli proventi derivanti da violazioni ai limiti massimi di velocità, emerge che tra le città capoluogo della Sardegna quella con i maggiori incassi è ancora una volta Cagliari (311mila euro nel 2022).

Venerdì, 25 agosto 2023