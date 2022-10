Dal 1° gennaio l 31 agosto 2022 il Comune di Cagliari ha emesso contravvenzioni, non solo per violazioni al codice della strada ma anche per violazione ai Regolamenti comunali in materia di polizia

annonaria, commerciale, edilizia, urbanistica e rurale per ben sei milioni e 416 mila 848 euro. Lo certifica la Determinazione n.5762 del 19 settembre scorso del Dirigente del Servizio della Polizia Locale,

pubblicata in questi giorni all’Albo Pretorio on line: Sono di 5 milioni e mezzo le violazioni al codice della strada, 450 mila euro per violazioni ai regolamenti comunali, 430 mila circa come recupero

delle spese di notifica delle sanzioni. Dati che provengono dai reports trasmessi all’amministrazione comunale dalla Ditta Maggioli

SPA che gestisce la regolare attività amministrativa. Con questi dati, certamente il Comune di Cagliari raggiungerà e supererà la cifra record di 10 milioni di euro di contravvenzioni. Adesso sarebbe non

solo interessante ma utile sapere come verranno impiegate queste importanti risorse.

Marcello Roberto Marchi

L'articolo Multe da record a Cagliari nel 2022: il Comune incassa oltre sei milioni di euro e “punta” ai dieci milioni proviene da Casteddu On line.