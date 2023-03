Muffa, climatizzatori guasti, stanze senza porte: casa di riposo chiusa dopo il controllo dei carabinieri

Gonnosfanadiga

Provvedimento del sindaco dopo i controlli dei carabinieri del Nas

Stanze con la muffa e infiltrazioni di umidità dai muri, climatizzatori non funzionanti e arredi danneggiati; alcune stanze senza porte. Una situazione piuttosto precaria nella comunità alloggio per anziani, denominata Centro San Vincenzo, situata in via Porru Bolelli, a Gonnosfanadiga che ieri è stata chiusa temporaneamente con un’ordinanza del sindaco. Il primo cittadino ha disposto anche lo sgombero.

Gli ospiti dovranno essere trasferiti in una struttura più idonea entro il prossimo 15 marzo e fino al ripristino dei requisiti necessari al corretto funzionamento della casa di riposo.

La struttura, gestita da una cooperativa sociale era stata oggetto di controlli lo scorso 30 dicembre da parte dei carabinieri del Nas, nell’ambito di un programma nazionale di verifiche presso le strutture socio assistenziali per anziani.

I militari avevano eseguito un accesso ispettivo nel corso del quale avevano accertato “svariate e reiterate non conformità della struttura”.

Giovedì, 2 marzo 2023