Mucca cade nel fossato, salvata con l'elicottero a Isili - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAG - È stato necessario far intervenire l'elicottero dei Vigili del fuoco per salvare una mucca caduta in un fossato a Isili: l'animale è stato sollevato in aria e riportato a terra.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in località Nedda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mandas e successivamente l'elicottero del reparto volo di Alghero.

I pompieri hanno imbragato la mucca e l'hanno sollevata con un verricello. Dopo un breve volo, l'animale è stato riportato a terra in una zona sicura per essere visitato dal veterinario.

Fonte: Ansa Sardegna