Mr Rain ad Arzachena per il grande concerto di Pasquetta

Arzachena lancia il primo grande evento dell’anno con Mr Rain protagonista del concerto di Pasquetta sul mare del borgo di Cannigione. Come da tradizione, l’appuntamento musicale taglia il nastro del calendario unico con cui il Comune animerà la destinazione fino al ponte di Ognissanti. La manifestazione in agenda il 10 aprile 2023 che porterà sul palco il cantante terzo classificato al Festival di Sanremo 2023 è promossa e finanziata tramite la delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni. L’organizzazione è a cura della R&G Music.

Per il momento la data di Arzachena resta l’unica con concerto a ingresso gratuito accanto al tour “Supereroi” di Mr Rain che toccherà tutta Italia nel 2023 e per cui molte date sono già sold out. L’esclusiva è stata siglata nei giorni scorsi dal Comune.