Paulilatino

Doppio concerto dell’Orchestra del Lirico di Cagliari diretta da Andrea Solinas

Il teatro Grazia Deledda di Paulilatino ospiterà l’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Andrea Solinas, con celebri pagine di Haydn e Mozart. Doppio concerto, nell’ambito della rassegna “Un’Isola di musica 2023”: il primo domani, giovedì 26 gennaio, alle 19, e poi venerdì 27 gennaio, alle 11.30, per le scuole.

Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 99 in Mi bemolle maggiore Hob:I:99 di Franz Joseph Haydn e del Concerto n. 4 in Re maggiore per violino e orchestra K. 218 di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel ruolo di violino solista ci sarà Gianmaria Melis, primo violino di spalla della compagine cagliaritana.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 50 minuti circa e non prevede intervallo. Il biglietto costa 3 euro (posto unico). La biglietteria del teatro Grazia Deledda aprirà un’ora prima del concerto, ma c’è anche la possibilità di acquistare i biglietti online. Per informazioni si può contattare la biglietteria dell’Ente lirico di Cagliari al telefono (070.4082230 – 070.4082249) o con una mail alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La manifestazione “Un’Isola di musica 2023”, finanziata dalla Regione Sardegna, è organizzata in collaborazione con Sardegna Teatro e con il patrocinio del Comune di Paulilatino.

Mercoledì, 25 gennaio 2023

