Motoseghe in azione a Cagliari, a pezzi il vecchio albero delle mura di Castello: “L’hanno ucciso”

Giù un albero in città. Forse era malato e pericolante. Il suo abbattimento non avrebbe fatto scalpore più di tanto se non si fosse trattato di una pianta che adornava il tratto di via Cammino Nuovo che collega le scalette di Santa Chiara alla Torre dell’Elefante una zona di alto valore paesaggistico della città. Un tempo unica strada di collegamento tra Castello e Stampace, oggi frequentata quasi esclusivamente dal popolo della notte in cerca di parcheggio. Ma ieri l’albero è stato tagliato. “Avete presente quell’albero alla base della salita di via Cammino Nuovo che d’inverno perdendo le foglie era protagonista di giochi di luci e ombre bellissimi sulle mura di Castello?”, ha scritto su Facebook Matteo Lecis Cocco Ortu, consigliere comunale Pd ed ex presidente della commissione Urbanistica; “Stamattina mi chiama Camilla Soru chiedendo come mai fosse stato “capitozzato”, ma in realtà non è stato potato, è stato ucciso”.

Un tempo dimoravano in via Cammino Nuovo 24 alberi (robinie) su due filari, fino a poco tempo fa ne rimanevano 5, oggi 4. L’assessore al Verde pubblico Angius ha chiesto agli uffici lumi sulle ragioni dell’intervento. L'articolo Motoseghe in azione a Cagliari, a pezzi il vecchio albero delle mura di Castello: “L’hanno ucciso” proviene da Casteddu On line.