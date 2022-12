Motoscafo sugli scogli a La Maddalena, per Tommy e Giacomo fatali le ferite causate dallo schianto

Tommy Di Chello e Giacomo Bot, i due pescatori appassionati ed esperti traditi dal mare sardo che amavano tanto, quello dell’Isola delle Bisce a La Maddalena, lo scorso sei dicembre, sono morti in seguito alle ferite riportate dall’impatto del motoscafo contro gli scogli, prima di annegare. È quanto è emerso dalle autopsie svolte tra ieri e oggi sui cadaveri dei due amici che hanno partecipato a un pomeriggio di pesca finito in tragedia. I loro compagni di battuta si sono salvati ma hanno riportato gravi ferite, oggi sono fortunatamente entrambi fuori pericolo. La Procura di Tempio Pausania va avanti con l’inchiesta per ricostruire le esatte ragioni del drammatico incidente marino. Intanto, Golfo Aranci si prepara a dare l’addio a Di Chello, giardiniere con la passione per la pesca: domani, giovedì 15 dicembre, alle 15 nella chiesa di San Giuseppe in tanti si stringeranno alla compagna, ai genitori e al bimbo di sei anni di Di Chello.

Giacomo Bot, invece, sarà seppellito nella sua Campania. Il corpo deve ancora raggiungere Napoli, le esequie saranno celebrate nei prossimi giorni.