(ANSA) - SASSARI, 16 SET - Dal 16 al 22 settembre milioni di cittadini europei festeggeranno la mobilità sostenibile, lanciando in contemporanea in centinaia di città un messaggio forte per sensibilizzare istituzioni, media e opinione pubblica al rinnovamento e al cambiamento dei propri stili di vita.

L'Automobile Club d'Italia e l'Automobile Club di Sassari partecipano alla Settimana Europea della Mobilità favorendo e sostenendo l'importanza di attuare scelte che promuovano il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, incoraggiando la sinergia fra le Istituzioni sulla sicurezza stradale. Il tema di quest'anno è "Migliori connessioni", e vuole promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi. "Bisogna cercare di creare una sempre più efficace sinergia fra le varie istituzioni e le associazioni per cercare di diffondere la necessità di un cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva ed una maggior sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale", ha affermato Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell'Automobile Club Sassari. "La mobilità presente e futura non può che basarsi sul tema del rispetto dell'ambiente e l'adozione di comportamenti corretti da parte di tutti - automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni e utilizzatori sia dei veicoli 'tradizionali', sia di quelli a cosiddetta 'mobilità leggera', come monopattini e biciclette elettriche, sempre più utilizzati in città".L'Automobile Club Sassari ha deciso di attivare una collaborazione con la Brigata Sassari e di organizzare tre giornate di formazione per la guida in sicurezza in favore dei militari (20, 21 e 22 settembre). Il corso sarà suddiviso in due sessioni: una teorica, presso la Sala del Comando della Polizia Locale di Sassari, ed una pratica, nel Piazzale Segni. "Grazie alla fattiva collaborazione tra AC Sassari, Brigata Sassari, ACI, formatori ACI Ready2Go e Comune di Sassari, (che ringrazio per l'efficace collaborazione), oggi siamo stati in grado di organizzare un incontro estremamente significativo per attirare l'attenzione su un tema di estrema rilevanza, sia economica che sociale, che ogni anno miete vittime innocenti nel nostro territorio, quello della sicurezza stradale", ha concluso il presidente. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna