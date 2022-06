Cabras

Prevenzione e passione per le due ruote: un connubio vincente per un obiettivo importante: “Asfaltiamo insieme il cancro!”. A Cabras, in occasione del primo motoraduno del Motoclub I Giganti Biker – in programma oggi e domani – sarà presente anche l’associazione Le Belle Donne con una iniziativa di prevenzione e informazione sul tumore al seno.

La manifestazione dedicata agli appasionati delle due ruote parte stasera con l’appuntamento alle 17 in piazza Stagno e proseguirà domani, con giro turistico che da Cabras raggiungerà Torre Grande, Donigala Fenughedu, Nurachi, Riola Sardo, San Salvatore e San Giovanni di Sinis. Qui, si farà un pit stop con aperitivo al chiosco La Playa e pranzo al ristorante Tharrae. Il rientro a Cabras è invece previsto per le 16.

In entrambe le giornate, l’associazione Le Belle Donne ci sarà. “Allestiremo una postazione per promuovere la campagna di prevenzione Asfaltiamo insieme il cancro!”, spiega una delle socie, Maria Grazia Scanu. Partecipanti al motoraduno e visitatori riceveranno materiale informativo con informazioni e consigli utili per una diagnosi precoce dei tumori.

“Sarà un’occasione in più”, aggiunge Maria Grazia Scanu, “per ribadire il costante impegno della nostra associazione nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione”.

L’associazione raccoglierà donazioni a sostegno delle attività a favore delle donne colpite da tumore al seno. Sarà possibile fra l’altro acquistare la maglietta “Asfaltiamo insieme il cancro!” – indossata nella foto dalla presidente Maria Cadeddu – che si potrà prenotare con una telefonata o un messaggio al numero 351.9747170.

Per quanto riguarda il motoraduno, in programma oggi e domani tante iniziative collaterali. Oggi dalle 17 musica e street food in piazza Stagno. Domani invece appuntamento alle 10 per le ultime iscrizioni prima della partenza del mototour.

Il primo motoraduno si concluderà intorno alle 17 con le premiazioni poi la serata proseguirà con intrattenimenti musicali e street food. Per informazioni e iscrizioni si può contattare i numeri di telefono: 333.9213427 (Giuliana) e 383.9263625 (Tiziano) o visitare la pagina Facebook del Motoclub I Giganti Bikers.

L’associazione “Le Belle Donne”. Nel 2012 nasce come gruppo spontaneo di amiche che si sono ritrovate dopo essersi imbattute nel K mammario, con l’intento di aiutarsi ed aiutare altre donne che hanno vissuto la stessa esperienza, attraverso la condivisione di informazioni, di consigli pratici, di scambio di esperienze ed emozioni, di scambio di notizie utili. L’associazione si impegna anche attraverso l’organizzazione di eventi, convegni, dibattiti ed incontri conviviali, come occasioni di coesione sociale per sensibilizzare le donne su una attenta e costante cura della propria salute, attraverso la prevenzione. Tra le attività finalizzate al sostegno, al benessere ed alla ripresa delle donne colpite da tumore al seno, l’associazione propone ad esempio sedute di psicoterapia di gruppo, visite senologiche di prevenzione, convegni e tante altre attività a difesa del diritto alla salute.

