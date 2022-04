BALLAO. Un centauro tedesco sessantunenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica, all’altezza del km 60,400 della statale 387. L’uomo, per cause ancora in via di accertamento, nell’affrontare una curva , dopo aver perso il controllo della moto, una Suzuki, in sella alla quale viaggiava in direzione di San Nicolò Gerrei, è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando una forte contusione al torace.

Il motociclista, soccorso dall’equipe della “Croce Verde” di Escalaplano, l’associazione di volontariato convenzionata con il 118,è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. (Gian Carlo Bulla)