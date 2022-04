Probabilmente c'è stato un salto di corsia

CARBONIA. Un motociclista milanese 60enne, pensionato residente a Lugano, è rimasto vittima di un grave incidente stradale accaduto ieri 6 aprile a tarda sera nella frazione di Cortoghiana, località Tanì. È stato ricoverato in codice rosso nel reparto rianimazione nell’ospedale Sirai di Carbonia, ma oggi le sue condizioni sono migliorate pur rimanendo la prognosi riservata. Il centauro, come ricostruito dai carabinieri della stazione di Cortoghiana intervenuti per i rilievi di legge e in supporto alle operazioni di soccorso del 118, alla guida di una moto KTM modello Exc 500, con targa svizzera, nel percorrere un tratto di strada della frazione, avrebbe invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un pullman di linea dell’Arst senza passeggeri a bordo e condotto da un autista 58enne di Quartu. Il motociclista è stato soccorso dal 118 e portato al vicino ospedale Sirai. Illeso il conducente del bus.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

