Motocicletta distrutta da un rogo a Quartucciu, denunciato l’incendiario: è un 48enne selargino.

Denunciato dai carabinieri di Quartu, per danneggiamento seguito da incendio, un quarantottenne di Selargius, disoccupato e molto noto alle forze dell’ordine. Grazie all’esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, i militari hanno raccolto inequivocabili elementi di responsabilità nei confronti del denunciato, quale esecutore del danneggiamento di un motociclo Morini 650, intestato a una quarantattenne cagliaritana ma di fatto in uso al marito. La motocicletta ha preso fuoco a Quartucciu, a seguito dell’opera notturna del piromane, che i carabinieri conoscono molto bene, avendo diverse volte in passato avuto a che fare con lui. I militari dell’Arma stanno ora cercando di ricostruire il movente di quanto accaduto.