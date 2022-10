Motocarro contro auto, terribile schianto a Guspini: muore a 65 anni Gianni Dessì

Tragico schianto nella notte sulla Statale 126, a Guspini. Un motocarro e un’automobile si sono scontrate, e ad avere la peggio è stato il guidatore dell’autocarro, Gianni Dessì, residente in paese. Alla guida dell’auto, invece, c’era un giovane di appena diciannove anni. A dare l’allarme sono stati altri automobilisti, scesi dalle macchine per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle ambulanze. Dessì è stato portato all’ospedale ma le sue condizioni sono peggiorate col passare delle ore ed è morto.

Il giovane è fuori pericolo ed è stato sottoposto all’alcoltest da parte dei carabinieri del Norm di Villacidro, intervenuti sul luogo della tragedia e impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto ed eventuali responsabilità.