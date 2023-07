Moto tamponata da un'auto, tragedia sulla 131 a Sanluri: muore una turista ligure

È una di Alassio, Maria Cristina Gioia, 60 anni, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 131, all’altezza del 42esimo chilometro, nella zona di Sanluri, nel sud della Sardegna. La donna era in sella a una moto guidata dal compagno di 62 anni, originario di Ravenna, che è stata tamponata da un’auto condotta da un 19enne di Fonni. La Gioia è morta è sul colpo, l’uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato al Brotzu di Cagliari: i danni maggiori li ha subiti alle gambe. Sul luogo dell’indicente in azione la polizia Stradale e i carabinieri per i rilievi, oltre al personale dell’Anas per gestire la viabilità. La carreggiata nord è stata chiusa al traffico. La circolazione è stata indirizzata sulla complanare di Sanluri e sulla Statale 293.