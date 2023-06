Moto storiche in pista 2023, 200 km di panorami e percorsi mozzafiato in Sardegna

Le isole di Sant’ Antioco e di San Pietro insieme al territorio dell’ iglesiente , sono state teatro dell’ evento Moto Storiche in pista 2023 ” Isole nell’ isola ” che si e’ tenuto nel week end tra sabato 10 e domenica 11 giugno . La prestigiosa manifestazione a carattere nazionale e inserita nel calendario ASI (Automotoclub storico italiano) e’ stata organizzata dall’ Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna ed ha visto la partecipazione di motoveicoli provenienti da varie località dell’Isola e della Penisola . Nella giornata di sabato gli equipaggi si sono radunati nel territorio di Sestu e si sono poi diretti a Portovesme dove hanno preso il traghetto per Carloforte , giunti nell’ isola, hanno raggiunto Capo Sandalo attraverso un suggestivo itinerario .Raggiunto poi l’abitato c’e stata l’esposizione statica dei motoveicoli che ha consentito al pubblico di ammirare degli autentici gioielli tra cui una Moto Guzzi Sport del 1926 , una Laverda 200 bicilindrica degli anni 60 , una Moto Morini enduro degli anni 80 con allestimento ” Africano “, una Kawasaki 400 primissima serie oltre alle intramontabili Vespe e Lambrette . Gli equipaggi hanno effettuato una visita al centro storico che ha preceduto l’ imbarco verso Calasetta . Nella giornata di domenica gli equipaggi hanno raggiunto la bellissima miniera di San Giovanni nei dintorni di Iglesias , dove grazie all’ utilizzo di un trenino e poi di un ascensore a cremagliera hanno raggiunto la splendida grotta di Santa Barbara caratterizzata dai particolari cristalli di Barite . Un pranzo conviviale presso un agriturismo della zona ha concluso l’ intenso programma della manifestazione .Grande soddisfazione e’ stata espressa nei confronti dei vertici dell’Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna , dal Commissario Manifestazioni Moto ASI giunto per l’occasione dalla Sicilia in aereo , ma che ha anche potuto prendere parte all’ evento grazie ad una Moto Guzzi SP 1000 messa a sua disposizione per l’ occasione . Sono stati oltre 200 i chilometri percorsi durante il tragitto previsto dagli organizzatori , consentendo così ai partecipanti di ammirare panorami mozzafiato e paesaggi incantevoli . Un evento prestigioso che ha unito la passione per le due ruote storiche alle valorizzazione delle bellezze del territorio .

GIUSEPPE TAMPONI