Moto contro trattore a Dorgali, arriva l'elisoccorso - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 OTT - Ancora un incidente stradale e ancora un centauro coinvolto. Una moto si è scontrata contro un trattore sulla Strada 125 all'altezza di Dorgali al bivio per Ispinigoli. Il 118 sta intervenendo con ambulanza e con l'elicottero da Olbia. Ancora non si conoscono le condizioni del centauro, né la dinamica dell'incidente che è il secondo, nello stesso giorno, che si verifica sulla Statale 125. Questa mattina una moto era andata a schiantarsi contro un furgone all'altezza di Palau, dopo avere perso il controllo in un passaggio a livello. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna