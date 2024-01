Lacrime a Carbonia per la morte di Andrea Biggio. Trentotto anni, è lui il centauro che si è scontrato frontalmente con un Suv alle porte della città, in via Aspromonte. Un impatto forte e fatale per lui, quando i soccorritori del 118 sono arrivati hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Lavorava come operaio a Portovesme, in quel Sulcis Iglesiente che lotta ogni giorno per il lavoro e lo sviluppo: lascia i genitori e una compagna. Una famiglia distrutta, Biggio grazie al suo lavoro era riuscito a garantire una stabilità economica a lui e ai propri cari.

Tanti progetti di vita andati in fumo in pochi istanti, nell’ennesimo incidente che macchia di sangue le strade della Sardegna.