C’è il sostegno della Regione. Ecco le date

La Sardegna mantiene le due prove iridate dei mondiali di Motocross di Riola Sardo e della Supermoto nel circuito di Tramatza.

L’assessore regionale al turismo Gianni Chessa ha garantito l’impegno finanziario per i due importanti appuntamenti motoristici nell’isola, dopo che nelle settimane scorse gli eventi erano stati esclusi dal bando regionale per irregolarità nelle istanze presentate.

La Federazione internazionale motociclistica MXGP e Mx2, ha già predisposto le date del mondiale di Motocross. Il via dal 12 marzo con la prova in Argentina, Gran Prix della Patagonia, che si svolge nel circuito di Villa la Angostura, mentre la prova di Riola Sardo è la seconda nel calendario iridato con la gara del 26 Marzo: Gran Prix Sardegna.

Sono complessivamente 22 le gare in programma, l’ultima gara si disputa il 9 luglio a Bucarest con il Gran Prix di Romania.

Nel Sardinia Circuit di Tramatza l’appuntamento per la gara mondiale, invece, è fissato per il 21 di maggio con la seconda prova del Campionato Europeo e mondiale delle Supermoto S1 Gp.

La prima prova, delle 7 previste, è fissata sempre in Italia il 29-30 aprile nel circuito di Busca in Piemonte, mentre la chiusura della stagione, con il Supermoto delle Nazioni è in programma a Castelletto di Branduzzo il 14-15 ottobre.

Soddisfazione per la conferma delle due gare sono state espresse da Fulvio Maiorca, presidente del Motoclub motor school di Riola Sardo, e da Gianfranco Sulis, gestore del circuito di Tramatza.

Commenti. Soddisfazione è stata espressa da Danilo Boccadolce rappresentante in Italia delle società promotrici Infront Moto Racing per il Mondiale Motocross e XIEM per il Mondiale Supermoto: “Siamo lieti di confermare i due eventi in Sardegna anche per quest’anno, abbiamo inserito il Gran Premio di Motocross a Riola il 25 e 26 marzo e il Gran Premio di Supermoto a Tramatza il 20 e 21 maggio con lo spirito indicato dall’Assessore Dott. Giovanni Chessa e cioè con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici e di fare della Sardegna una destinazione appetibile tutto l’anno”, ha dichiarato il manager. “A breve saremo operativi sui circuiti per migliorare ulteriormente le strutture degli impianti e poter accogliere piloti e team da tutto il mondo che hanno già confermato la loro presenza. Inoltre in questi giorni inizieranno anche le prevendite dei biglietti ai quali per l’occasione sono stati riservati prezzi molto vantaggiosi. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le Istituzioni coinvolte e in particolar modo l’ Assessorato al Turismo nella persona dell’ Assessore Dott. Giovani Chessa per la fiducia che ha riposto in noi, per la sua disponibilità e per la grande visione nel credere nei nostri eventi e nello sport in generale. Sappiamo che il flusso turistico generato dagli eventi sportivi è una grande e crescente industria globale con importanti ricadute economiche e di visibilità internazionale”.

Venerdì, 13 gennaio 2023