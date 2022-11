Grande attesa a Cagliari, dove negli spazi dell'ex Manifattura Tabacchi dall'11 novembre e fino al 5 febbraio 2023, arriva la mostra "Van Gogh- The immersive Experience". Un'occasione unica, capace di conquistare il mondo, pronta a unire le emozioni legate alla singolare vita del grande pittore olandese con l'immersione totale nei meandri della sua arte. Organizzata da Alta Classe Lab, Sa Manifattura, Musicone Italia, Next Event e Fast Forward, con il patrocinio del Comune di Cagliari, la manifestazione pone il visitatore nella condizione di vivere e sperimentare, anche grazie all'utilizzo di visori da realtà virtuale, tutte le sensazioni di una una giornata con Vincent Van Gogh: dall'alba al tramonto nel villaggio di Hales, Francia.

Per tutti, una passeggiata immersiva a 360 gradi che ruota attorno ad una successione di sette opere di Van Gogh. Dal risveglio nella camera da letto (La camera da letto di Van Gogh), il camminare per le scale, la scoperta della casa dall'esterno (La Casa Bianca), l'avanzamento nei campi con l'incontro delle contadine (La Siesta), l'arrivo nel "Campo di grano con i corvi" e poi "Un campo di grano con cipressi" dove un effetto di velocità indica che la fine della giornata sta arrivando e la transizione a "La Notte Stellata" inizia prima che finisca definitivamente il giorno con la pittura notturna sul lungomare (Notte stellata sul Rodano) e il ritorno alla camera da letto del pittore.

L'obiettivo della mostra è di consentire ai visitatori di continuare a imparare il genio di Vincent Van Gogh e di approfondire la scoperta del suo mondo attraverso le sue opere, rendendosi conto del contesto in cui il pittore si è impegnato a creare e l'interpretazione che ha dato di loro.

Fonte: Ansa Sardegna

