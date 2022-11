Le mostre a Baradili. Sabato 3 e domenica 4 dicembre nell’ex Montegranatico saranno inaugurate due mostre. Dalle 16 alle 20 si potrà visitare “Ritratti di Bandito”, personale di Massimo Spiga, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società Nur. Saranno esposti 13 ritratti ad acquerello di banditi dell’800, tra l’altro imputati nel processo dei sedici nel 1901, “per investigare sul concetto di bandito in rapporto con la Sardegna”, ha spiegato lo stesso Spiga.

Fine settimana di arte, cultura e sapori per la Marmilla: due comuni del Consorzio turistico “Due Giare” saranno impegnati con nuovi appuntamenti nel territorio e in trasferta. Due le mostre aperte a Baradili, mentre domenica 4 dicembre la Pro loco di Gonnosnò sarà al castello di San Michele a Cagliari, con un suo piatto tipico.

Due dei ritratti dipinti da Massimo Spiga

Nelle stesse sale del castello San Michele è allestita l’esposizione “12 reportages della Marmilla”, che raccoglie 240 immagini realizzate negli ultimi tre anni da dodici giovani fotografi in altrettanti centri dell’Alta Marmilla, grazie al progetto “Fotografia Contemporanea in Marmilla”, del Consorzio Due Giare e dell’associazione “Su Palatu Fotografia”. Progetto arrivato ora a Cagliari grazie alla società Orientare e all’assessorato alla cultura e spettacolo del Comune di Cagliari.

Sapori a Cagliari. Domenica 4 dicembre al castello San Michele a Cagliari nuova giornata di degustazioni per la rassegna “Sapori e immagini della Marmilla” grazie all’organizzazione del Consorzio Due Giare e della società Orientare e con la collaborazione delle Pro loco della stessa Marmilla. Ogni appuntamento, al costo di 6 euro, prevede l’ingresso al castello, la visita guidata alla mostra “Dodici reportages dalla Marmilla” e la degustazione dei prodotti tipici. Per l’ultimo appuntamento della rassegna riflettori puntati su Gonnosnò: i volontari della Pro loco proporranno una degustazione di petza ‘e sattizzu. Per prenotazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per informazioni chiamare il numero 070.15240479.

Fonte: Link Oristano

