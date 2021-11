La XXXI edizione dell'evento itinerante proseguirà poi a Turri e Villanovafranca

SAN GAVINO. Al via domani 14 novembre la XXXI Mostra Regionale dello Zafferano Dop di Sardegna. Si parte da San Gavino Monreale, dove lo zafferano è quasi una “religione”. Tutto è pronto, condizioni meteo permettendo. Strade, ristoranti, bar, pub, musei e case storiche sono pronte ad accogliere turisti e curiosi. “Gli eventi in presenza – spiega Nicola Ennas, assessore comunale ai grandi eventi, turismo e Agricoltura - dopo un anno di pausa obbligata a causa del Covid, riprende in modo sobrio e sicuro, garantendo il rispetto di tutte le norme di sicurezza.” Dalle 8 del mattino fino alle 21 i campi dove nasce la preziosa spezia, le strade urbane e le piazze si tingeranno di viola e saranno il palcoscenico per visite guidate, degustazioni di prodotti enogastronomici e laboratori didattici.

Fonte: La Nuova Sardegna

