Attualmente sono 8 i pazienti covid presenti al pronto soccorso, dove si continua ad operare in assoluta emergenza per la difficoltà di spostare negli ospedali attrezzati i malati che hanno riempito ormai il presidio da alcuni giorni. Si sono venute a determinare condizioni di estrema precarietà, tanto da fare temere per la chiusura del servizio, evitata sinora solo grazie all’abnegazione del personale impegnato nel pronto soccorso.

Sempre questa sera un altro paziente covid ricoverato in pronto soccorso, e le cui condizioni sono state giudicate critiche, è stato trasferito in una struttura specializzata dell’isola.

Sanità

Fonte: Link Oristano

