Morto un 13enne in ospedale, lo aveva trovato il padre in fin di vita

Un dolore immenso e indefinibile per una famiglia ligure. Venerdì scorso un ragazzino di 13 anni era stato trovato in fin di vita dal padre, nella loro casa tra Cassano Spinola e Serravalle.

È stato subito soccorso r ricoverato all’ospedale di Novi Ligure e oggi, purtroppo, il 13enne non ce l’ha fatta. Le indagini sono in corso e non ci sono certezze su cosa abbia provocato il decesso del ragazzino, e tutto è nelle mani dei carabinieri di Novi Ligure. Da quanto trapelato è riportato da Fanpage, gli investigatori hanno confermato, però, che potrebbe trattarsi di suicidio.

Appassionato di calcio , il giovanissimo studente è stato ricordato anche dalla Novese, dove giocava, con un toccante post social: “È impossibile per tutti noi accettare ….

Ti siamo vicini in questo viaggio Gigi … Sarai per sempre nei nostri cuori”.